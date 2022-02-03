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В Австрии отметили надежность "Газпрома" как партнера

14:03
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Контракты соблюдаются неукоснительно

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн в ходе пресс-конференции рассказал о сотрудничестве с "Газпромом".
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"Мы работаем с "Газпромом" и Россией по долгосрочным контрактам уже более 50 лет. За этот период мы наблюдали, что контракты всегда соблюдались, и поставки поступали в любых обстоятельствах", - цитирует Штерна РИА "Новости".

Как, в свою очередь, заметила Елена Скворцова, член правления OMV, "Газпром" всегда поддерживает адекватный контакт с партнерами.

"В случае же каких-либо технических проблем со стороны "Газпрома", конечно, мы всегда находимся в тесном контакте с нашими партнерами по поставкам, такими как "Газпром", - подчеркнула спикер.

Ранее Международное энергетическое агентство заявило, что в 2021 году добыча природного газа в России увеличилась на 10% и достигла рекордных 762 миллиардов кубических метров. При этом за год "Газпром" произвел на 35 миллиардов кубометров меньше заявленной мощности.

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