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Эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни

15:01
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Специалисты отметили уровень развития инфраструктуры

ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры. Аналитики исследовали развитие пятидесяти крупнейших городов планеты, в итоговый рейтинг вошли 29 из них.

Эксперты оценивали жилищную, социальную, транспортную сферы и информационные технологии, а также всё, что касается здравоохранения, образования, науки и технологий, культуры и досуга, безопасности и общественных пространств. На основе комплексной оценки Москва вошла в тройку лидеров вместе с Сингапуром и Торонто. Полный текст исследования будет опубликован на сайте ООН в конце марта.

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