Центр детской трансфузиологии Морозовской больницы приглашает доноров

Он был создан совсем недавно

В два с половиной раза больше доноров крови может теперь принять первый в России центр детской трансфузиологии. Созданный на базе Морозовской детской больницы почти два месяца назад, он объединил все педиатрические и акушерские стационары Москвы в единую сеть. Как это работает и хватит ли доноров?

С помощью этого аппарата тромбоциты отделяются от остальных элементов крови. То есть кровь берётся у донора из вены, пропускается через центрифугу, и внутри остаются только тромбоциты. А остальные же элементы - это эритроциты и плазма - возвращаются к донору обратно. Вся процедура занимает около часа.

Из трёх с половиной литров крови, которые проходят через аппарат, получается примерно 20 мл тромбоцитов. Этот материал не только ценный, но и скоропортящийся – хранить его можно не больше пяти суток.

Главное в донорском деле – обеспечить всех нуждающихся материалом. Причём, самого лучшего качества. Перед тем, как сдать кровь, необходимо пройти тестирование, осмотр терапевта и сдать кровь на анализ.

В год взрослый мужчина может сдавать кровь пять раз, и одного забора хватит трём маленьким пациентам. Рамиль донор уже 7 лет. Путём несложных арифметических расчётов получаем внушительную цифру – 105 спасённых детских жизней. Персонал Морозовской больницы иначе как героем Рамиля не называет.

"Регулярно хожу сюда на донацию. Мне здесь очень нравится: хорошие комфортные условия, медперсонал, желание помочь детям. Один из плюсов донации – то, что это постоянно обновляет иммунную систему. То есть это позволяет организму постоянно находиться в тонусе. И донор, по своему внутреннему состоянию, обязан следить за своим здоровьем", - рассказал он.

Центр Трансфузиологии Морозовской детской больницы открыт недавно. Здесь проводят забор крови для лечения детей в реанимационных, нейрохирургических и кардиологических отделениях. Иногда переливание крови требуется даже новорождённым детям. Оборудование нового центра позволяет заготавливать любые компоненты крови в любых количествах, и для любых целей. Здесь даже стволовые клетки собирают.

Это поможет пациентам, которым нужна трансплантация костного мозга. Оборудования и специалистов достаточно, но вот доноров всегда не хватает. Центр трансфузиологии Морозовской больницы может обеспечивать кровью и её компонентами всю Москву только при одном условии - если люди будут сдавать кровь. В сутки нужно около 60 доноров. Не слишком большая цифра для многомиллионного мегаполиса.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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