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Задания ЕГЭ по математике обновили

15:22
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Выпускникам придется готовиться по новой схеме

Более 86 тысяч московских школьников зарегистрировались на сдачу ЕГЭ. Подать заявление можно было в электронном виде до 1 февраля. Досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 18 апреля, дополнительный - с 5 по 20 сентября, сообщает "ТВ Центр".

Основные же тесты начнутся 26 мая и продлятся до июля. Стоит отметить, что выпускникам этого года к математике придется готовиться по новой схеме - там есть изменения в вопросах. В базовой версии усилен акцент на геометрию. В профильном экзамене тоже есть новшества.

"В экзамене вместо трех практико-ориентированных задач появилось две задачи", - рассказала заместитель председателя предметной комиссии ЕГЭ по математике города Москвы Марина Черняева.

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