В Музее русского импрессионизма открылась выставка "потерянного" авангарда

Многие работы пришлось спасать

Потерянные шедевры! В четверг в Москве открывается выставка, которая по праву может называться сенсационной. Полотна русских авангардистов ещё на исходе гражданской войны должны были стать частью передвижной экспозиции. Но застряли в Вятской губернии на целых 100 лет! Чтобы отыскать и восстановить картины, кураторам пришлось провести детективное расследование.

Музей русского импрессионизма представляет самую интригующую и захватывающую выставку года. Здесь есть всё: драма, расследование и история спасения шедевров.

Реалистичный Фешин, яркий Родченко, роскошный Федоровский. А еще – Машков, Кандинский. Все они 100 лет назад стали участниками, как бы сейчас сказали, регионального выставочного проекта в Вятской губернии. По инициативе молодой советской власти в целях просвещения населения в глубинку отправились более 300 работ. Везли их сами авторы.

"Представьте себе, что они везли картины натурально – на телеге, запряжённой лошадью. Картины были переложены сеном. И так они путешествовали из Москвы в Вятку. Это была, на мой взгляд, авантюра", - рассказала директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.

Принимали столичных гостей тепло, на выставки приходили семьями, трудовыми коллективами. Но вскоре из-за распутицы и безденежья передвижная выставка застряла в городе Яранске. Картины остались в местном музее, о них забыли. Искусствоведы, обнаружившие эти работы спустя век, рассказывают удивительные истории. Одна из работ Машкова все эти десятилетия считалась оборотной стороной натюрморта его жены. А ведь автор просто хотел помочь любимой. Поделился холстом.

Эти работы Кандинского тоже спасли провинциальные хранители. Да, они не знали, кто это. Рисковали свободой – за авангард позже начали жестоко карать. Но ведь сохранили!

Еще одна история спасения связана с двусторонней картиной Алексея Моргунова. Внебрачный сын Саврасова, товарищ Малевича, создатель эмблемы объединения "Бубновый валет" вряд ли мог предположить, что его сложенную вчетверо на долгие десятилетия работу потомки будут спасать, собирая на реставрацию с миру по нитке.

"Честно говоря, у меня были сомнения, что мы наберем нужную сумму. Потому что – авангард, на оборотной стороне вообще – беспредметная композиция", - говорит куратор выставки, ведущий специалист выставочного отдела Музея русского импрессионизма Анастасия Винокурова.

Нужную сумму довольно быстро собрали, полотно отреставрировали. Теперь его можно изучать с нескрываемым удовольствием и любопытством. Не переставая удивляться причудливым поворотам в судьбах картин. И людей.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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