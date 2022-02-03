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Названо условие получения европейского ковид-сертификата

14:49
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Он упрощает въезд в ЕС, но не заменяет визу

В Еврокомиссии рассказали, как россияне смогут получить европейский сертификат о вакцинации от коронавируса.
Еврокомиссия продлит использование ковид-сертификатов до лета 2023-го

Это возможно в том случае, если привитый российскими вакцинами сделает одну бустерную дозу препаратом, разрешенным на территории Евросоюза, передает ТАСС.

"Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид- сертификат", - сообщил представитель ЕК Кристиан Виганд.

Европейский сертификат не заменяет визу для поездок в ЕС, а всего лишь является дополнительным санитарным документом, подчеркнули в ЕК.

Ранее сообщилось, что ЕК продлит действие ковид-паспортов до июля 2023 года. Сертификат содержит данные о вакцинации, перенесенном заболевании и отрицательном ПЦР-тесте.

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