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Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставки вакцин

14:53
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Первый контракт практически выполнен: из 20 миллионов доз почти 15 миллионов доставлено

Стратегическое партнёрство между Россией и Аргентиной в политической, торгово-экономической и культурной сферах обсуждают сегодня Владимир Путин со своим коллегой Альберто Фернандесом. Переговоры проходят в Кремле.

В начале встречи лидеры обменялись рукопожатиями. Президент Аргентины полностью привит российской вакциной "Спутник V". Это был первый препарат, который поступил в республику. А сейчас в стране налажено собственное производство. Путин поблагодарил аргентинского коллегу за доверие к отечественной разработке. Фернандес, в свою очередь, оценил помощь России в борьбе с пандемией.

"Мы благодарны вам за то, что вы первая страна, которая зарегистрировала "Спутник V" в западном полушарии. Сегодня первый контракт практически выполнен: из 20 миллионов доз почти 15 миллионов доставлено в Аргентину. Уже развернуто производство. Сейчас решается вопрос о регистрации "Спутника М", - заявил Путин.

"Мы в Аргентине очень ценим Россию, очень благодарны за вашу помощь в борьбе с пандемией, за поставки вакцин. Вы серьёзно поддержали нас в критический момент, когда у нас не хватало необходимых вакцин, а остальные страны нам не помогали. И результаты оказались великолепными. Лично я получил две дозы "Спутника V", а спустя некоторое время и третью", - рассказал президент Аргентины.

Во время встречи Владимир Путин также выразил надежду на продолжение личных контактов. И собощил, что он и Альберто Фернандес вместе едут на открытие Олимпиады в Пекине.

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