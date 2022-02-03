При ЧП в Баренцевом море пропал моряк

Промысловое судно получило пробоину

В Баренцевом море в Мурманской области пробоину получило промысловое судно, передает со ссылкой на экстренные службы РИА "Новости".

"При ударе о скалу получило пробоину при ведении промысла судно МРБ-1633", - сообщил собеседник агентства.

ЧП произошло примерно в 200 метрах от берега. Судьба одного моряка остается неизвестна, четверо его коллег в настоящее время находятся на скалах.

Уточняется, что в районе ЧП высота волн достигает трех метров. На место крушения отправился спасательный вертолет Ми-8.

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