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Собянин решил премировать работников поликлиник

15:27
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Премии выплатят за прием пациентов с ОРВИ и "омикроном"

Сотрудники московских поликлиник получат премии за прием пациентов с ОРВИ и штаммом коронавируса "омикрон". Об этом в четверг, 3 февраля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин во время встречи с дежурными врачами и медицинскими сестрами, работающими в отделении для приема пациентов с симптомами ОРВИ и телемедицинском подразделении городской поликлиники №68.
Собянин: здравоохранение Москвы справилось с нагрузкой из-за "омикрона"

Градоначальник рассказал, что большинство терапевтов не получали городские надбавки, хотя работали в особом режиме. В связи с этим Собянин принял решение выделить 1,5 млрд рублей поликлиникам для выплаты материального поощрения работников и покрытия оперативных расходов.

Сергей Собянин вновь поблагодарил медицинских работников и волонтеров, которые несут колоссальную нагрузку в борьбе с COVID-19, сообщает АГН "Москва".

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко отметил достаточность предпринятых в столице мер для борьбы с распространением "омикрона". По его словам, стационары готовы к разным вариантам развития событий.

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