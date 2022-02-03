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Анкара отказалась пересмотреть соглашения о поставках оружия Киеву

15:30
  • четверг
  • 03 февраля 2022

В Турции утверждают, что это не направлено против России

Анкара не откажется от поставок вооружений – в том числе и беспилотников - Киеву. Сотрудничество Турции с Украиной не направлено против России, заявил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

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"Мы не подписываем соглашения о сотрудничестве, целью которых является другая страна... Договоренности, которые мы заключили, и те, которые мы заключим с Украиной, не связаны напрямую с текущим кризисом", - подчеркнул Алтун.

По словам представителя турецкого лидера, в Анкаре ожидают визита президента России. Однако дату пока не согласовывали. Путин и Эрдоган ранее обсуждали различные варианты встречи. Однако в Кремле также не назвали точную дату визита российского лидера в Турцию, передает РИА Новости.

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