В работе YouTube снова случился сбой

Пользователи жалуются на работу сайта
Как передает портал Downdetector, в четверг в работе онлайн-видеохостинга YouTube наблюдаются проблемы.
Так, к 14:39 по Москве было зафиксировано 2146 отчетов о сбоях.
79% пользователей жаловались на работу сайта, 13% - на работу приложения. Еще 8% отмечали проблемы с трансляциями.
На территории России о неполадках наиболее активно сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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