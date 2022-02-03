В работе YouTube снова случился сбой

Пользователи жалуются на работу сайта

Как передает портал Downdetector, в четверг в работе онлайн-видеохостинга YouTube наблюдаются проблемы.

Так, к 14:39 по Москве было зафиксировано 2146 отчетов о сбоях.

79% пользователей жаловались на работу сайта, 13% - на работу приложения. Еще 8% отмечали проблемы с трансляциями.

На территории России о неполадках наиболее активно сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

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