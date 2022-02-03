"Ложное солнце" появилось над Москвой

Причиной этого явления стало взаимодействие циклонов и антициклонов

Над Москвой в четверг, 3 февраля, можно было наблюдать оптическое явление под названием паргелий, или "ложное солнце". Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, это следствие взаимодействия циклонов и антициклонов.

Это явление возникает в результате преломления солнечного света кристаллами льда, которые формируют высококучевые, просвечивающие, перисто-слоистые облака. Такие облака возникают, когда есть влияние атмосферного фронта, он несет облака верхнего и среднего яруса.

3 февраля Москва оказалась в барической седловине. Это синоптическая ситуация, когда на карте погоды отмечается "барический квартет" из двух циклонов и двух антициклонов, в данном случае это циклоны на севере и юге, антициклоны – на западе и востоке.

Тишковец отметил, что для зимы "ложное солнце" — достаточно нечастая картина, хотя назвать это явление редким нельзя, сообщает РИА Новости.

Ранее Тишковец рассказал, что в субботу и воскресенье, 5 и 6 февраля, в столичном регионе ожидается солнечная погода. Нечастое для зимы солнце выглянет на фоне повышенного атмосферного давления. С учетом этого существенные осадки маловероятны.

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