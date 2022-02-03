Названа причина появления "ложного солнца" в Москве

Столица оказалась в барической седловине

"Ложное солнце", которое могли наблюдать жители столицы 3 февраля, образовалось в результате противодействия двух циклонов и двух антициклонов. Паргелий, как еще называется этот феномен, явление не столь частое, пояснил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Для зимы это довольно уникальное оптическое явление. Оно возникает в результате преломления солнечного света кристаллами льда, которые формируют высококучевые, просвечивающие, перисто-слоистые облака, которые как перышками по небосводу", - рассказал Тишковец агентству РИА Новости.

Синоптик пояснил, что Москва оказалась в барической седловине. Циклоны на севере и юге, антициклоны – на западе и востоке, а столичный регион – в самом эпицентре противодействия этих образований. Такие облака возникают под влиянием атмосферного фронта. По прогнозу метеоролога, ближе к вечеру в столице пройдет снег.

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