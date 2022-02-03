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Опрос показал, какие соревнования россияне будут смотреть на ОИ-2022

15:59
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Лидером предпочтений оказался биатлон

Треть россиян (33%), принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), намерены в первую очередь следить за соревнованиями по биатлону.
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Всего на один процентный пункт отстало фигурное катание, им интересуются 32% респондентов. Третье место занимает хоккей (22%), четвертое — лыжные гонки (20%). 7% опрошенных собираются следить за соревнованиями конькобежцев.

При этом подавляющее большинство, 89%, не смогли назвать ни одного российского спортсмена из тех, кому предстоит бороться в Пекине за олимпийские медали. По 3% участников опроса назвали лыжника Александра Большунова и биатлониста Александра Логинова, фигуристок Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Камилы Валиевой. Еще 2% вспомнили биатлониста Эдуарда Латыпова.

В то, что на Олимпиаде-2022 у россиян будет больше золотых медалей, чем на прошедшей в 2018 году, верят 42%. Еще 28% думают, что наград будет столько же, 13% предполагают, что медалей будет меньше.

Респонденты полагают, что, что у наших спортсменов больше шансов завоевать олимпийские медали в фигурном катании (44%), биатлоне (34%), хоккее (24%) и в лыжных видах спорта (21%), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее стало известно, какие интернет-запросы россияне делали чаще всего накануне старта Олимпиады-2022. Изучение статистики запросов показало, что россиян на ОИ-2022 в первую очередь интересует хоккей. Второе место занял биатлон, на третьем оказалось фигурное катание.

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