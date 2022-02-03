Московское здравоохранение справилось с нагрузкой из-за "омикрона"

Ситуация стабилизируется

Полтора миллиарда рублей выделят власти Москвы из резервного фонда на премирование работников амбулаторного звена и закупку средств защиты. Об этом в четверг рассказал мэр столицы во время встречи с дежурными врачами и медсёстрами поликлиники №68. В связи с распространением штамма "омикрон", чтобы справиться с возросшим потоком, ежедневно медицинские сотрудники обеспечивают всю необходимую помощь, диагностику и маршрутизацию пациентов.

От главного входа в поликлинику специальные указатели ведут тех, кто уже ощущает симптомы вирусной инфекции - пациентов с насморком, головной болью, кашлем и температурой. В считанные дни работа всей амбулаторной службы была кардинально перестроена, во всех поликлиниках Москвы изменилось все - маршруты и философия приема. В итоге даже в самые пиковые часы нет скопления людей, и все пациенты попадают к врачу максимально быстро.

"Очень удобно. Я пришла без записи, просто потому что контактировала с ковидом, захотелось сделать экспресс-тест. Всё очень быстро сделали, приняли, открыли больничный, иду домой. Думала, что будут очереди, наплыв, но нет. Нет никого. Один человек передо мной был. Всё очень хорошо", - говорит пациент Екатерина Сапова.

Пространство для приёма пациентов с симптомами ОРВИ полностью изолировано от других помещений, ведь несмотря на огромную нагрузку в поликлинике продолжают оказывать плановую помощь - принимают узкие специалисты и проводятся обследования.

В специальных отделениях ОРВИ посменно работают почти три тысячи дежурных врачей и почти столько же медсестер и администраторов. Без выходных - семь дней неделю с восьми утра и до восьми вечера, но по факту - до последнего пациента.

"Нам пришлось в сжатые сроки в экстренном режиме функционально перестроить саму модель поликлиники и оказания медицинской помощи в поликлинике, внедряя именно те направления, которых никогда раньше не было. Это поточная система, это иная технологическая система, которая позволила развести потоки пациентов, оказывая им помощь для того, чтобы они не пересекались", - рассказала главный врач поликлиники № 68 Наталья Кузенкова.

Уже на входе проводится быстрая диагностика. Всем делают экспресс-тест и берут мазок для ПЦР-анализа. А пока готовится результат - а это около 15 минут - измеряют температуру, уровень кислорода в крови и артериальное давление. И уже с этими показателями пациент направляется на прием.

Уже за первые недели работы в новом формате отделения ОРВИ в городских поликлиниках приняли около полумиллиона человек. Как отметил мэр Москвы, Сергей Собянин, это беспрецедентный вызов для московского здравоохранения.

"Стационарное звено работает на уровне пиковых значений предыдущих лет, что само по себе очень сложно. Амбулаторное же звено вообще столкнулось с таким потоком пациентов, какого не было никогда в истории московского здравоохранения. Для того, чтобы справиться с потоком больных ОРВИ и ковидом, 6 тысяч медицинских работников ежедневно работают на приём москвичей. Обеспечивая всю необходимую помощь, поддержку, диагностику, маршрутизацию этих пациентов. Помимо создания специальных отделений ОРВИ и ковида, которые выделены из площадей поликлиник, как отдельные боксы, создана служба телемедицины в каждой поликлинике, что тоже ноу-хау для московского здравоохранения", - отметил Собянин.

Возможности телемедицины сейчас расширены, на консультации врачи умеют "пробивать экран" и превращают каждый сеанс в полноценный прием врача, только из дома. Сервисом воспользовались тысячи пациентов.

"Как врач телемедицины, я контролирую в динамике состояние их здоровья. Оцениваю динамику терапии, идёт ли эффективность терапии, либо какие-то осложнения идут. Обязательно обращаем внимание на спектр сопутствующих патологий, и какие препараты он сейчас получает, потому что, в зависимости от этого, мы можем уже коррекцию терапии провести", - рассказала врач телемедицины Ирина Шишкина.

Чтобы помочь поликлиникам справиться с дополнительной нагрузкой, сюда направлены часть сотрудников из стационаров. Всех, кто принимает пациентов с ОРВИ и "омикроном", мэр Москвы принял решение премировать.

"С точки зрения финансовых расходов, в поликлиниках оно увеличилось радикально, пришлось привлекать дополнительных работников, администраторов, ну и большинство терапевтов, они не получали городские надбавки, они работали в обычном режиме. Поэтому мной принято решение о выделении 1,5 млрд поликлиникам для выделения материального поощрения работников и покрытии оперативных расходов", - сказал Собянин.

Для тех, кто почувствовал симптомы ОРВИ, сейчас есть несколько вариантов действий. Первый - получить дистанционную аудиоконсультацию врача с выпиской лекарств и оформлением больничного. Второй, более привычный - прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи. А если требуется очная консультация, но нет возможности выйти из дома, можно вызвать врача на дома по телефону 122. На этой неделе в динамике роста заболеваемости Ковид впервые отмечены положительные тенденции.

"Мы уже примерно видим, какие показатели будут завтра, но, тем не менее, это еще не конец недели, посмотрим, как будут развиваться события. Но, тем не менее, есть надежда, что ситуация будет стабилизироваться", - сказал Собянин.

И для этого в Москве делается все возможное. Продолжается вакцинация, сотрудники частично переходят на дистанционный режим работы. Усилена работа службы 122. Пока ситуация стабилизируется, но в случае нарастания волны заболеваний в мегаполисе остается запас прочности.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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