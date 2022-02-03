Москва стала лучшим мегаполисом мира в двух категориях рейтинга ООН

Российская столица обошла Лондон и Нью-Йорк в рейтинге самых процветаюших мегаполисов

Москва заняла I место в мире по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в Индексе городского процветания ООН. Подробности масштабного исследования привел в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Согласно предварительным данным, российская столица стала абсолютным лидером в таких составляющих качества городской среды, как доступ к электричеству и чистой воде, санитария, доступность врачей, возможности использования интернета и протяженность транспортной сети.

Отмечены также сильные позиции Москвы в высшем и среднем образовании, науке, музейном деле. Эксперты высоко оценили низкий уровень преступности и высокое качество общественного пространства города.

Кроме того, по комплексной оценке городского процветания Москва вошла в ТОП-3, разделив пьедестал с Сингапуром и Торонто. Как отметил Сергей Собянин, высокое признание достижений российской столицы международными экспертами станет хорошим аргументом в борьбе за право принять Всемирную выставку ЭКСПО-2030.

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