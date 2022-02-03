Польша выступила за постоянное размещение американских войск в стране

Москва призвала Вашингтон не нагнетать напряженность

Многие европейские страны не хотят избавляться от зависимости от США, и с распростертыми объятиями встречают американских военных. Причем, желают их видеть на своей территории на постоянной основе. Именно с таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши. Ну а направляются войсковые подразделения США в Восточную Европу под надуманным предлогом "агрессии России против Украины".

8,5 тысяч американских военнослужащих - в состоянии повышенной готовности практически сидят на чемоданах. А вот около трёх тысяч американских солдат уже точно в ближайшее время сменят место жительства и переедут поближе к российским границам. Солдат радушно ждут в Польше и Румынии.

"Соединенные Штаты всегда стоят плечом к плечу с нашими союзниками по НАТО. Нынешняя ситуация требует, чтобы мы усилили наши позиции по сдерживанию и обороне на восточном фланге альянса. Впрочем, это не долговременные меры. Это шаги, разработанные для реагирования на текущую обстановку. Более того, эти войска не будут сражаться на Украине. Они будут обеспечивать надёжную оборону наших союзников по НАТО", - заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

В таком маниакальном наращивании своих военных сил вблизи наших границ Соединённые Штаты не видят ничего плохого. Более того, решение в Госдепе называют вполне себе целесообразным. В Старый свет войска отправляются исключительно по приглашению самих европейцев. Подобное решение Пентагона с восторгом поддерживают в Польше - именно там планируют расквартировать около двух с половиной тысяч американских военнослужащих.

Варшава довольно потирает руки и предлагает заокеанским патронам своё активное содействие по любым вопросам - лишь бы дорогие гости приехали как можно скорее.

"Решение разместить в Польше больше американских подразделений — действительно грамотное. Варшава поддерживает его и одобряет. Помимо того, что это фактически станет гарантом укрепления польской безопасности, это ещё и политический сигнал, который обязательно проанализируют в Москве, ведь он чётко показывает, какой подход реализуется Соединёнными Штатами. Мы стремимся к тому, чтобы эти подразделения как можно скорее попали в Польшу", - заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Пентагон хоть и уверяет, что дальше Польши военные продвигаться не будут, вот только доверия в этом вопросе к Вашингтону уже давно нет. В 90-х Москву активно заверяли, что НАТО расползаться по Восточной Европе не будет. Потом, правда, дружно об этом забыли, предпочитая сейчас удивлённо округлять глаза. Оказывается, что ничего такого и не было. Зато политика "открытых дверей", которую сейчас активно продвигает НАТО, по факту, наоборот, нигде не зафиксирована.

И если Киев всё же затащат в альянс, основываясь как раз на этом правиле, то открывает Украине перспективы для применения силы для возврата территорий. Тем более, страна не раз говорила, что любым способом хочет вернуть Крым. Тем более, в стратегии нацбезопасности Украины в этом случае допускается применение силы. Так что обеспокоенность Москвы от подобного копошения вблизи наших границ вполне объяснима.

"Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на европейском континенте. К сожалению, американцы продолжают это делать. Причем, речь идет в данном случае не просто о провокационных заявлениях о том, что скоро наступит война, все заплатят страшную цену и так далее. Речь идет о направлении именно американских солдат в европейские страны вблизи наших границ. Очевидно, что это не шаги, которые направлены на деэскалацию напряженности, а, напротив, это действия, которые ведут к усилению этой напряженности. Только так к этому можно относиться", - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Впрочем, Россия не теряет надежды всё же найти решение возникшей проблемы мирным путём - то есть при помощи диалога. Хотя слова и действия Соединённых Штатов обычно в корне противоречат друг другу. Вашингтон вроде бы старается снизить градус напряжения. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки аккуратно заявила, что термин "неминуемое" вторжение России на Украину посылает неправильный сигнал. От него решили отказаться. Но вот стягивание Украиной тяжёлых вооружений к личным разграничениям по-прежнему упорно не замечают. Неудобные вопросы остаются без ответа.

Александра Сергомасова, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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