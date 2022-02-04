Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Девам стоит прислушаться к своему самочувствию, а Ракам - обратить внимание на сны

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2022 года, составлен специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Острым на язычок представителям этого знака сегодня лучше помолчать, особенно в присутствии начальства. Хорошенько подбирайте слова в переписке, в своем блоге, в телефонных звонках.

Тельцы

Ваши проблемы потихоньку рассасываются, но пока еще рано пить шампанское по этому поводу. То, что вас беспокоило, никуда не делось, наберитесь терпения.

Близнецы

Завтра главная для вас планета Меркурий наконец закончит период ретро-движения. Это событие принесет облегчение, возврат к привычному графику, находку потерянных вещей.

Раки

Помните, что вам снилось сегодня? Это очень важно, потому что минувшей ночью вы могли видеть вещий сон. День также будет содержать подсказки.

Львы

Ваша правящая планета Солнце сегодня соединяется с Сатурном - любителем порядка. На повестке дня будут отношения с партнерами, а может, и судьба вашего брака.

Девы

Все происходящее сегодня оценивайте с оглядкой на свое здоровье: оно должно быть во главе угла. Имейте при себе привычные лекарства и откажитесь от тренировок.

Весы

Вы будете искать уединения, из-за чего могут разладиться отношения с детьми или любимым человеком. Ваше настроение могут принять за равнодушие, имейте это в виду.

Скорпионы

В чем ваше истинное предназначение, каков ваш талант и как его лучше использовать? Сегодня вы можете найти ответы на такие сложные вопросы.

Стрельцы

Вы не отличаетесь терпением, а сегодня и вовсе окажетесь не готовы мириться с чужими ошибками. Поиски справедливости могут завести далеко, вам точно туда надо?

Козероги

Это день, когда придется экономить либо получать невеселые финансовые новости. Вам могут урезать бюджет или "забыть" о какой-то выплате, не стесняйтесь напомнить об этом.

Водолеи

Солнце и Сатурн соединяются в вашем знаке, поэтому внимательно следите за событиями и самочувствием. Не берите на себя новые обязанности: дело окажется сложнее, чем казалось.

Рыбы

Вас могут одолевать сегодня мрачные предчувствия или пораженческие настроения. Не берите в голову, это временное влияние планет, позвольте себе чуточку похандрить.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram