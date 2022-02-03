Протасевич при поддержке Минска решил подать иск против авиакомпании Ryanair

Блогер призвал пассажиров рейса последовать его примеру

Белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич готовится подать иск к авиакомпании Ryanair. Блогер, задержанный после вынужденной посадки самолета в Минске в мае прошлого года, призвал всех пассажиров рейса последовать его примеру.

"Не буду раскрывать всех подробностей, но я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair. Также я призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту этого рейса", - заявил Протасевич в видеообращении, опубликованном на канале "Системная правозащита".

По словам журналиста, над иском сейчас работает команда юристов, детали он сообщит, как только все будет готово. Блогер надеется, что заявление будет рассмотрено Советом ИКАО. Протасевич заявил, что предоставит задокументированные доказательства своих слов. Такие же доказательства готовы предоставить официальные органы Белоруссии.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска 23 мая 2021 года после сообщения о минировании. Спецслужбы на паспортном контроле задержали летевших этим рейсом одного из создателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софию Сапегу, передает "Интерфакс".

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