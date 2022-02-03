ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Протасевич при поддержке Минска решил подать иск против авиакомпании Ryanair

16:44
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Блогер призвал пассажиров рейса последовать его примеру

Белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич готовится подать иск к авиакомпании Ryanair. Блогер, задержанный после вынужденной посадки самолета в Минске в мае прошлого года, призвал всех пассажиров рейса последовать его примеру.
СК Белоруссии заявил о досудебном соглашении с Протасевичем и Сапегой

"Не буду раскрывать всех подробностей, но я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair. Также я призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту этого рейса", - заявил Протасевич в видеообращении, опубликованном на канале "Системная правозащита".

По словам журналиста, над иском сейчас работает команда юристов, детали он сообщит, как только все будет готово. Блогер надеется, что заявление будет рассмотрено Советом ИКАО. Протасевич заявил, что предоставит задокументированные доказательства своих слов. Такие же доказательства готовы предоставить официальные органы Белоруссии.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска 23 мая 2021 года после сообщения о минировании. Спецслужбы на паспортном контроле задержали летевших этим рейсом одного из создателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу,  гражданку России Софию Сапегу, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Роман Протасевич
Роман Протасевич
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.