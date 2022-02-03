В России запретят вещание Deutsche Welle

Это ответ на запрет вещания RT DE в Германии
Процедура признания немецкой телерадиокомпани "Дойче Велле" (Deutsche Welle) СМИ-"иноагентом" инициирована в Москве. Как подчеркнули в МИД России, это ответная мера на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ.
"Инициирование компетентными органами Российской Федерации процедуры рассмотрения вопроса о признании "Дойче Велле" иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел.
Поясняется, что в рамках ответных мер планируется закрытие корреспондентского пункта "Дойче Велле" в России, аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро компании, а также прекращение вещания германской телерадиокомпании на территории Российской Федерации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram