ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России запретят вещание Deutsche Welle

16:59
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Это ответ на запрет вещания RT DE в Германии

Процедура признания немецкой телерадиокомпани "Дойче Велле" (Deutsche Welle) СМИ-"иноагентом" инициирована в Москве. Как подчеркнули в МИД России, это ответная мера на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ.

Москва вводит встречные меры после запрета вещания RT в Германии
"Ковбойская реальность": Песков оценил блокировку RT DE

"Инициирование компетентными органами Российской Федерации процедуры рассмотрения вопроса о признании "Дойче Велле" иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел.

Поясняется, что в рамках ответных мер планируется закрытие корреспондентского пункта "Дойче Велле" в России, аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро компании, а также прекращение вещания германской телерадиокомпании на территории Российской Федерации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Deutsche Welle
Deutsche Welle
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.