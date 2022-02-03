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В Москве пациенты с ОРВИ и COVID-19 могут обратиться за телемедконсультацией

17:03
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Новым сервисом уже воспользовались тысячи больных

В столичных поликлиниках теперь проводят телемедконсультации для пациентов с ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, записаться можно через приложение "ЕМИАС. Телемедицина".

Врачи после оценки самочувствия пациентов дают рекомендации по дальнейшему лечению, а также отвечают на вопросы больных. С результатами консультаций можно ознакомится в электронных картах пациентов.

Новым сервисом с 25 января уже воспользовались около 18 тысяч больных ковидом и ОРВИ.

Московское здравоохранение справилось с повышенной нагрузкой, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин. Ситуация стабилизируется, при этом у города есть запас прочности.

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