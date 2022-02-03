Россия запретит въезд в страну причастным к запрету вещания RT DE в Германии

Это только первый этап ответных мер

Москва инициировала первый этап ответных мер на запрет вещания RT DE в Германии. В рамках этого этапа Россия сформирует список представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к давлению на российское СМИ. Как сообщили в МИД России, им запретят въезд в страну.

"Запуск процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания "RT DE" и иному оказанию давления на российского медиаоператора, которым будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Кроме того, германская телерадиокомпания "Дойче Велле" будет включена в список СМИ-"иноагентов", сотрудники ее российского бюро лишаются аккредитации. Вещание DW на территории России запрещается. Подчеркивается, что это только первый этап ответных мер со стороны Москвы.

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