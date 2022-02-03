Apple потеряла больше $6 млрд за квартал из-за дефицита чипов

Из-за серьезных проблем с поставками продажи iPad упали на 14%, указано в отчете компании

Американская компания Apple Inc. недополучила больше $6 миллиардов в первом квартале 2022 года* из-за проблем с поставками. Об этом CEO Apple Тим Кук сообщил аналитику инвестиционного банка Jefferies Кайлу Макнили во время конференц-звонка для инвесторов. Запись разговора, который состоялся после публикации финансового отчета за октябрь-декабрь 2021 года, опубликована на сайте Apple. Глава компании спрогнозировал, что в следующем квартале потери будут меньше. Точные цифры он не назвал.

"Самой большой проблемой Apple остается нехватка чипов. Как я уже упоминал ранее, это касается всей отрасли. Наша цепочка поставок на самом деле работает очень хорошо, учитывая дефицит, она движется быстро. Время цикла очень короткое — между изготовлением и упаковкой чипа и выпуском продукта с завода", — рассказал Кук инвесторам и аналитикам.

Проблемы с поставками возникли во время пандемии новой коронавирусной инфекции из-за дефицита полупроводников (например, кремния) и чипов (микросхем). COVID-19 повлиял на производственный цикл и изменил логистические цепочки.

С указанными вызовами столкнулась вся индустрия, однако Apple продолжает бить рекорды. Вопреки ковиду общая выручка компании за квартал впервые поднялась до $123,9 миллиарда (+11 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а продажи iPhone показали максимальный результат — $71,6 миллиарда (+9%).

При этом американская компания все же ощутила на себе последствия кризиса. Падение на 14,1% зафиксировано в категории iPad — $7,2 миллиарда выручки в Q1 2022. Также продажи упали в Японии (на 14,2%), указано в отчете. В своем выступлении Кук дважды отметил, что проблемы с поставками больше всего отразились на продажах планшетов. Каких именно чипов не хватило, он не уточнил.

*Фискальный первый квартал 2022 года отражает данные за октябрь-декабрь 2021 года. Финансовый год в США не совпадает с календарным. Он начинается 1 октября и заканчивается 30 сентября.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram