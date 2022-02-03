Путин напутствовал олимпийцев России и Аргентины

Президент России пожелал атлетам двух стран успехов на Играх в Пекине

Владимир Путин пожелал успехов на Олимпиаде в Пекине российским и аргентинским спортсменам. Президент России высказал пожелания атлетам после переговоров с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом.

"Я и господин Фернандес завтра будем участвовать в церемонии открытия 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине. В этой связи, конечно, хотел пожелать успехов и удачи как российским, так и аргентинским атлетам", - сказал Путин.

Зимние Олимпийские игры в Пекине открываются 4 февраля. Владимир Путин примет участие в церемонии открытия. В Китай из Москвы отправляется и Альберто Фернандес. Президент Аргентины отметил, что увидится в Пекине с российским лидером, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram