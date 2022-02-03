Киев и Анкара подписали соглашение о зоне свободной торговли

В церемонии участвовали президенты Украины и Турции

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией подписали украинский премьер Денис Шмыгаль и глава турецкого минторга Мехмет Мус. На церемонии в Киеве присутствовали президенты Украины и Турции - Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган.

Соглашение подписано по результатам переговоров Зеленского и Эрдогана. В Анкаре и Киеве ожидают, что договор будет приносить ежегодно дополнительные 2% ВВП, передает "Интерфакс".

Переговоры президентов Турции и Украины продлились более 3 часов. Ранее сообщалось, что по их итогам планируется подписание соглашения о строительстве завода по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

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