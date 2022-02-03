Путин: в России не планируется вводить локдаун

Президент отметил, что власти планируют снимать некоторые ограничения

Вводить новые ограничения или локдауны в России в связи с распространением штамма "омикрон" не планируется - об этом в четверг заявил Владимир Путин на встрече с представителями общественной организации "Деловая Россия".

Дискуссия в Кремле затронула такие темы, как налогообложение, совершенствование инструментов инвестиций, кредитную политику. В числе участников - эксперты и крупные бизнесмены. Вопрос, который прозвучал в самом начале заседания, волновал абсолютно всех. Ведь ограничения так или иначе касаются рынка труда и сохранения рабочих мест, передает "ТВ Центр".

"Вчера вечером, довольно поздно, мы обсуждали эту тему с председателем правительства, расстались с ним где-то уже, наверное, во втором часу ночи, долго беседовали, в том числе и по этому вопросу. Нет у правительства таких планов – вводить какие-то дополнительные ограничения. Напротив, имея в виду особенность течения болезни, связанной с "омикроном", новым штаммом, есть предложение. По-моему, совсем недавно Татьяна Алексеевна Голикова обсуждала этот вопрос с работодателями и профсоюзами. Есть определённые опасения и у работодателей, и у профсоюзов, потому что в одном случае работодатели хотят обеспечить себе наличие рабочих рук, а профсоюзы тоже обеспокоены тем, чтобы люди получали полноценную заработную плату. Общий вывод такой: даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Так что тем более никаких локдаунов не намечается", - сказал Путин.

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