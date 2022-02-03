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Путин: власти отменят ограничения для контактировавших с больными COVID-19

19:03
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Локдаун из-за коронавируса в России не планируется

Вводить новый локдаун из-за пандемии коронавируса российские власти не планируют. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами "Деловой России".

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"Вчера вечером, только довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства. Расстались с ним где-то во втором часу ночи, долго беседовали, в том числе по этим вопросам. Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения", — сообщил Путин предпринимателям.

Президент также отметил, что власти планируют снимать некоторые ограничения. В частности – карантин для граждан, которые контактировали с заболевшим COVID-19, приводит слова Путина РИА Новости.

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