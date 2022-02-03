Спасатели эвакуировали 70 человек из горящего здания фабрики во Фрязино

Площадь пожара – 7 тысяч квадратных метров

Спасатели эвакуировали 70 человек из горящего здания мебельной фабрики в подмосковном Фрязино. Сохраняется угроза перехода огня на соседние строения.

"Эвакуировано в общей сложности 70 человек. Угроза перехода огня на соседнее производственное здание все еще сохраняется", - сообщил источник в правоохранительных органах агентству ТАСС.

Площадь пожара на мебельной фабрике на Окружном проезде в городе Фрязино достигла 7 тысяч квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.Пожару присвоен третий ранг сложности.

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