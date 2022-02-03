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Байден пообещал найти и уничтожить каждого террориста

19:53
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Заявление последовало за сообщением о ликвидации одного из главарей боевиков

Американцы найдут каждого террориста и придут за ним. Это пообещал экстремистам президент США Джо Байден после того, как сообщил о ликвидации в Сирии одного из главарей "Исламского государства" (запрещенной в России террористической организации).

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"Прошлой ночью во время операции был ликвидирован влиятельный террорист, и это серьезное заявление для террористов всего мира. Мы придем за вами и найдем вас", - заявил Байден.

Ранее Белый дом сообщил о контртеррористической операции на северо-западе Сирии, во время которой был уничтожен один из главарей боевиков Абу Ибрагим аль-Хашими. Западные СМИ назвали это самой серьезной за последние годы спецоперации американского спецназа в сирийском Идлибе. Также сообщалось, что в числе погибших во время операции - мирные жители, передает "Интерфакс".

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