Московский корпункт Deutsche Welle получил уведомление о закрытии

В Берлине возмущены ответными шагами российских властей

Уведомление властей о прекращении деятельности корпункта Deutsche Welle в Москве получено медиакомпанией. Об этом сообщили в DW, добавив, что считают реакцию Москвы на запрет вещания российской телекомпании RT DE в Германии "чрезмерной". Гендиректор медиакомпании Петер Лимбург заявил, что, несмотря на запреты, они будут еще больше освещать события в России.

Москва ранее объявила об ответных шагах на недружественные действия Берлина, который запретил вещание немецкоязычного телеканала RT DE. Российская сторона закрыла корпункт в Москве, аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle и прекратила вещание канала. Кроме того, инициирована процедура признания медиакомпании иноагентом.

В Германии действия российских властей назвали неприемлемыми. Реакцию Берлина прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила эту новость в Telegram хештэгом "#ЭтоДругое", указав на применяемые немецкими властями двойные стандарты.

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