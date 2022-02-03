ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московский корпункт Deutsche Welle получил уведомление о закрытии

20:34
  • четверг
  • 03 февраля 2022

В Берлине возмущены ответными шагами российских властей

Уведомление властей о прекращении деятельности корпункта Deutsche Welle в Москве получено медиакомпанией. Об этом сообщили в DW, добавив, что считают реакцию Москвы на запрет вещания российской телекомпании RT DE в Германии "чрезмерной". Гендиректор медиакомпании Петер Лимбург заявил, что, несмотря на запреты, они будут еще больше освещать события в России.
Deutsche Welle придет на комиссию Госдумы по вмешательству в дела России

Москва ранее объявила об ответных шагах на недружественные действия Берлина, который запретил вещание немецкоязычного телеканала RT DE. Российская сторона закрыла корпункт в Москве, аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle и прекратила вещание канала. Кроме того, инициирована процедура признания медиакомпании иноагентом.

В Германии действия российских властей назвали неприемлемыми. Реакцию Берлина прокомментировала  официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила эту новость в Telegram хештэгом "#ЭтоДругое", указав на применяемые немецкими властями двойные стандарты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Стенд телеканала Deutsche Welle
Стенд телеканала Deutsche Welle
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.