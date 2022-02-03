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Минздрав зарегистрировал новый препарат от COVID-19

20:35
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Он опережает мутацию коронавирусной инфекции

Препарат для лечения коронавирусной инфекции "Молнупиравир" зарегистрирован Минздравом России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные реестра лекарственных средств.
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"Дата государственной регистрации: 03.02.2022. Торговое наименование: ЭСПЕРАВИР. Международное непатентованное наименование: молнупиравир", - говорится в сообщении.

Как рассказал РИА Новости председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый, новый препарат опережает мутацию коронавирусной инфекции.

"В каком-то смысле "Эсперавир" - это новое слово в лечении коронавируса, потому что он действует на другой сайт этого фермента (RdRP). Вот такого удара вирус еще не знает, он его не ожидает", - сообщил он.

21 января в Минздрав поступила заявка от Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) на регистрацию вакцины второго поколения против коронавируса - "Конвасэл".

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