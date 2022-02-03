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Путин пообещал поддержку российским брендам в конкуренции с монополистами

20:53
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Правительству будет направлено соответствующее поручение

Отечественные бренды получат поддержку властей в конкуренции с крупными международными монополистами. Это пообещал предпринимателям президент России Владимир Путин на встрече с представителями "Деловой России".

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"Наши отечественные бренды, конечно, должны не просто развиваться, а должны иметь определенные конкурентные преимущества перед теми крупными международными компаниями, монополистами на самом деле - которые, безусловно, имеют преимущества в силу целого ряда обстоятельств", - заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что сейчас это особенно актуально, так как большинство отечественных компаний готовы к этой конкуренции. Российскому производителю только надо дать возможность делать это добросовестно, подчеркнул Путин. По словам президента, можно считать, что соответствующее поручение правительству уже есть, передает ТАСС.

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