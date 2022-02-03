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Ликвидирована угроза распространения огня на пожаре во Фрязино

21:12
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Группировка занятых тушением пожарных увеличена

Группировка сотрудников МЧС, занятых тушением пожара на мебельной фабрике в подмосковном Фрязино, увеличена. Пожарным удалось ликвидировать угрозу распространения огня на соседние здания, сообщили в МЧС России.

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"Пожар ликвидируют 90 человек и 32 единицы техники. Благодаря профессиональным действиям пожарных удалось предотвратить угрозу распространения огня на соседние здания", - говорится в сообщении ведомства.

Площадь пожара на мебельной фабрике, расположенной на Окружном проезде во Фрязино,  составляет 7 тысяч квадратных метров. Сообщалось, что пожар тушила группа из 81 спасателя и 28 единиц техники, передает РИА Новости.

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