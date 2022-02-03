Попова назвала число бессимптомно переносящих коронавирус

Это примерно пятая часть пациентов

Заболевание коронавирусом переносят без проявления симптомов примерно 20% заразившихся COVID-19. Такие данные привела глава Роспотребнадзора. По словам Анны Поповой, в Москве число таких пациентов еще выше.

"Если брать в целом по стране, порядка 17-20% - это удельный вес носителей, которых мы выявили", - сообщила Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Глава Роспотребнадзора уточнила, что в столице бессимптомно переносят коронавирусную инфекцию около 40% пациентов. По данным Минздрава, в россии лечатся от коронавируса амбулаторно 92% пациентов.

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