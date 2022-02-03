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Песков оценил сообщения о планах "вторжения" России на Украину

22:05
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Это не первое подобное обещание

Американские СМИ не впервые публикуют "разоблачения" российских планов "вторжения" на Украину. Однако за этим ничего не следовало, заявил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о данных разведки США, в соответствии с которыми Москва намерена "сфабриковать" атаку ВСУ и использовать фейк как предлог для нападения.

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"Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило", - сказал представитель Кремля.

Некоторые американские СМИ – в частности, The New-York Times и Washington Post – сообщили о подготовке Россией сфабрикованной видеозаписи нападения украинских сил на мирных жителей непризнанных республик Донбасса. Издания утверждали со ссылкой на неких анонимных представителей администрации США, что Москва намерена использовать это видео в качестве предлога "вторжения" на Украину, передает ТАСС.

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