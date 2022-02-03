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Попова объяснила отмену карантина для контактировавших с больными ковидом

22:22
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Ограничения теряют смысл при специфике "омикрона"

Специфика омикрон-штамма коронавируса такова, что ограничения для контактировавших с больными ковидом просто теряют смысл, заявила глава Роспотребнадзора. По словам Анны Поповой, сейчас решается вопрос об отмене карантина.

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"Свойства "омикрона": очень быстрая передача, не загруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе... Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл", - заявила Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Глава Роспотребнадзора отметила: возможно, к ограничениям еще придется вернуться, если появится другой штамм коронавируса.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что власти не планируют вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Также глава государства сообщил, что ограничения для контактных лиц могут быть сняты, чтобы дать возможность людям спокойно трудиться.

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