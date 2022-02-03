Попова объяснила отмену карантина для контактировавших с больными ковидом

Ограничения теряют смысл при специфике "омикрона"
Специфика омикрон-штамма коронавируса такова, что ограничения для контактировавших с больными ковидом просто теряют смысл, заявила глава Роспотребнадзора. По словам Анны Поповой, сейчас решается вопрос об отмене карантина.
"Свойства "омикрона": очень быстрая передача, не загруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе... Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл", - заявила Попова в эфире телеканала "Россия 1".
Глава Роспотребнадзора отметила: возможно, к ограничениям еще придется вернуться, если появится другой штамм коронавируса.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что власти не планируют вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Также глава государства сообщил, что ограничения для контактных лиц могут быть сняты, чтобы дать возможность людям спокойно трудиться.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram