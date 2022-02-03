ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с Макроном ситуацию вокруг Украины

22:46
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Путин обратил внимание на провокационные заявления Киева

Президент России Владимир Путин в четверг вечером провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Песков оценил сообщения о планах "вторжения" России на Украину

Отмечается, что лидеры продолжили предметный диалог по ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности.

"Лидеры обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учётом недавних контактов с рядом международных партнёров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза", - добавили в Кремле.

Путин в очередной раз привлек внимание к провокационным заявлениям и действиям Киева, которые идут вразрез с минскими соглашениями.

Накануне Владимир Путин обсудил внутриукранский кризис с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Глава государства обратил внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Владимир Путин и Эммануэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.