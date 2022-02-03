Путин обсудил с Макроном ситуацию вокруг Украины

Путин обратил внимание на провокационные заявления Киева

Президент России Владимир Путин в четверг вечером провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что лидеры продолжили предметный диалог по ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности.

"Лидеры обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учётом недавних контактов с рядом международных партнёров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза", - добавили в Кремле.

Путин в очередной раз привлек внимание к провокационным заявлениям и действиям Киева, которые идут вразрез с минскими соглашениями.

Накануне Владимир Путин обсудил внутриукранский кризис с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Глава государства обратил внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей.

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