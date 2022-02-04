Посольство прокомментировало "сценарий вторжения" России на Украину

Удивления звучащие из Вашингтона домыслы уже не вызывают

Американские СМИ представили очередной "план вторжения" России на Украину. По их информации, Москва якобы подготовила видео с нападением украинских сил на мирных жителей на территории России или Донбасса, чтобы создать предлог для агрессии. Данные подтвердили Пентагон и Госдепартамент.

На ситуацию отреагировали в посольстве России в Вашингтоне.

"Не удивлены появлению нового "креативного" сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под "чужим флагом". Это свойственно США", - сказано в сообщении диппредставительства. опубликованном в Facebook.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что американские СМИ не впервые публикуют "разоблачения" российских планов "вторжения" на Украину. Однако за этим никогда ничего не следовало.

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