ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посольство прокомментировало "сценарий вторжения" России на Украину

08:22
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Удивления звучащие из Вашингтона домыслы уже не вызывают

Американские СМИ представили очередной "план вторжения" России на Украину. По их информации, Москва якобы подготовила видео с нападением украинских сил на мирных жителей на территории России или Донбасса, чтобы создать предлог для агрессии. Данные подтвердили Пентагон и Госдепартамент.
"Эвакуировать начнут деньги": чем Украине грозит война в Донбассе

На ситуацию отреагировали в посольстве России в Вашингтоне.

"Не удивлены появлению нового "креативного" сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под "чужим флагом". Это свойственно США", - сказано в сообщении диппредставительства. опубликованном в Facebook.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что американские СМИ не впервые публикуют "разоблачения" российских планов "вторжения" на Украину. Однако за этим никогда ничего не следовало.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.