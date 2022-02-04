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Фигурист Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира ОИ

08:40
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Командные соревнования продолжились ритм-танцем

Россиянин Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию. Он получил 95,81 балла, сделав два четверных прыжка и тройной аксель.

Первым стал американец Натан Чен (111,71 балла), вторым - японец Сема Уно (105,46).

Вместе с тем дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова занял второе место по итогам ритм-танца.

Таким образом, сборная России по итогам двух видов набрала 17 очков и занимает второе место. На первом расположились американцы (20 очков), на третьем - Италия (14).

Завершится командный турнир 7 февраля.

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