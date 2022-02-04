Предложено новое основание для лишения водительских прав

Неопытные водители представляют особую опасность на дорогах

Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров направил предложение на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова о новом основании для лишения прав.

Касается оно тех, кто имеет минимальный водительский опыт.

"Если с момента получения водительского удостоверения гражданин стал виновником не менее трех ДТП, то его "права" подлежат аннулированию с правом повторного экзамена в органах ГИБДД на знание практического и теоретического курсов владения автомобилем", - приводит выдержку из письма РИА "Новости".

Как уточнил Петров, неопытные водители представляют особую опасность на дорогах, при этом отсутствие рефлекторных навыков должно компенсироваться повышенным вниманием и собранностью.

По мнению автора обращения, предложенное им нововведение будет дополнительным стимулом для молодых автолюбителей к спокойной езде.

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