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Предложено новое основание для лишения водительских прав

08:46
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Неопытные водители представляют особую опасность на дорогах

Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров направил предложение на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова о новом основании для лишения прав.
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Касается оно тех, кто имеет минимальный водительский опыт.

"Если с момента получения водительского удостоверения гражданин стал виновником не менее трех ДТП, то его "права" подлежат аннулированию с правом повторного экзамена в органах ГИБДД на знание практического и теоретического курсов владения автомобилем", - приводит выдержку из письма РИА "Новости".

Как уточнил Петров, неопытные водители представляют особую опасность на дорогах, при этом отсутствие рефлекторных навыков должно компенсироваться повышенным вниманием и собранностью.

По мнению автора обращения, предложенное им нововведение будет дополнительным стимулом для молодых автолюбителей к спокойной езде.

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