Вирусолог напомнил о присутствии в России штамма "альфа"

"Омикрон" еще не полностью вытеснил все остальные варианты

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил в интервью радио Sputnik, что в России все еще присутствуют другие штаммы коронавируса, помимо "омикрона".

По словам эксперта, быстрое распространение омикрон-штамма не делает другие варианты менее заразными и опасными. Речь идет в первую очередь о штаммах "дельта" (индийский) и "альфа" (британский).

Как уточнил профессор, в популяции из-за нескольких штаммов получается полный спектр распространения COVID-19.

"С одной стороны, "омикрон" начинает заражать детей. С другой стороны, есть "дельта", которая опасна для взрослых, потому что при заражении два человека из 100 могут умереть", - сказал Аграновский.

Он добавил, что оба штамма могут дать постковидный синдром.

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