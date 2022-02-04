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Вирусолог напомнил о присутствии в России штамма "альфа"

09:25
  • пятница
  • 04 февраля 2022

"Омикрон" еще не полностью вытеснил все остальные варианты

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил в интервью радио Sputnik, что в России все еще присутствуют другие штаммы коронавируса, помимо "омикрона".
Выявлены условия 100%-ной вероятности заражения "омикроном"

По словам эксперта, быстрое распространение омикрон-штамма не делает другие варианты менее заразными и опасными. Речь идет в первую очередь о штаммах "дельта" (индийский) и "альфа" (британский).

Как уточнил профессор, в популяции из-за нескольких штаммов получается полный спектр распространения COVID-19.

"С одной стороны, "омикрон" начинает заражать детей. С другой стороны, есть "дельта", которая опасна для взрослых, потому что при заражении два человека из 100 могут умереть", - сказал Аграновский.

Он добавил, что оба штамма могут дать постковидный синдром.

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