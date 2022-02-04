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Профессор МГУ: США отрабатывают маневр против союза России и Китая

09:10
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Вашингтон намерен его расколоть, заявил Алексей Маслов

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили отношения России и Китая. С какими предложениями Владимир Путин едет на встречу с Си Цзиньпином? Успешно ли Москва и Пекин будут противостоять попыткам политизировать спорт? В каких ключевых вопросах сегодняшней международной повестки дня Россия и Китай могут действовать с общих позиций? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Института стран Азии и Африки МГУ, профессор, доктор исторических наук Алексей Маслов.

"США отрабатывают маневр, как противостоять союзу России и Китая. И Америка хочет держать ворота открытыми, а вдруг удастся расколоть Россию и Китай. Недавно запускались фейки о том, что сказал Владимир Путин Си Цзиньпину и наоборот – ничего не сработало. Как следствие – не только две страны будут формировать новый мировой порядок. К союзу присоединятся многие страны, которым не хочется жить в старой системе, которые тоже хотят играть свою политическую роль – Индия, Иран и другие", - сказал эксперт.

Полный комментарий Алексея Маслова смотрите в видео.

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