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В Конгрессе США решили отметить "мужество" Прибалтики в борьбе с "агрессией" России

08:53
  • пятница
  • 04 февраля 2022

На рассмотрение Конгресса внесен проект резолюции

На рассмотрение Конгресса США внесен проект резолюции, в которой приветствуется "мужество" прибалтийских государств, проявляемое ими в борьбе с "российской агрессией". Документ предложил сенатор от Демократической партии Дик Дурбин с группой коллег.
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В документе говорится о приверженности стран Балтии политике НАТО и ЕС, идее продвижения "демократических ценностей" и "защиты прав человека" в Восточной Европе перед лицом "агрессии" со стороны некоторых государств региона.

При этом отмечается, что Россия якобы проводит в Прибалтике "агрессивную кампанию по дезинформации", проводит "кибератаки" и занимается "пропагандой". В свете этого "Сенат признает мужество и стойкость, проявляемые народами Эстонии, Латвии и Литвы в их борьбе за свободу и демократию перед лицом агрессивного поведения Российской Федерации".

Наряду с этим авторы резолюции предлагают выразить солидарность с Литвой, выступая "против экономического и дипломатического принуждения со стороны Китайской Народной Республики", сообщает RT.

Секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович ранее напомнил, что в приграничные с Белорусией районы в Польше и странах Балтии дополнительно переброшены около 30 тысяч военнослужащих НАТО. При том, что на территории этих государств уже расквартированы более 10 тысяч натовских военных.

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