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Опубликован короткий сценарий войны между Россией и Украиной

08:24
  • пятница
  • 04 февраля 2022

По мнению эксперта Forbes, российской артиллерии понадобится 10 секунд, чтобы подавить силы противника

10 секунд на всю войну! А сколько шума, сколько расходов. Российское вторжение на Украину все больше напоминает анонс захватывающей компьютерной игры. Авторитетный журнал Forbes выступил с аналитической статьей, в которой описал сценарий придуманной битвы между Россией и Украиной. Танки, пехота идут в атаку, всё это эффектно смотрится на телеэкране и зритель замирает в страхе.

По мнению эксперта журнала, российской артиллерии понадобится 10 секунд, чтобы подавить силы противника. Танкам и трогаться с места не придется.  Военных действий от России ждут уже несколько месяцев, и эти выдумки дают работу всем. И политикам, которые публично негодуют, и журналистам, которым только дай волю, нагонят страха.

Но в стане незванных защитников Украины появились скептики. Такое пишут в газетах и журналах, что разрушают всю стройную концепцию с российской агрессией. Foreign affairs, солидное издание, рубит с плеча. Не работают эти красные линии, о которых каждый день напоминают России. "Красные линии", как и угрозы вообще, терпят неудачу чаще, чем добиваются успеха. Угрозы экономическими санкциями, ядерным оружием, бомбардировками и кибератаками редко убеждают другие страны капитулировать", - пишет издание.

Не менее авторитетный портал Foreign policy утверждает, что и воевать не надо. Громкая информационная кампания, которая идет сейчас, доконает экономику Украины без единого выстрела. Все инвесторы сбегут. "Кажется, почти все смотрят на спутниковые фотографии границы России с Украиной", - пишет издание.

Если такие карты, которые выдает CNN, где на территорию Украины затесался монгольский Улан-Батор, совсем непонятно, что там хочет захватить Россия. Да и войну наши зарубежные друзья уже представляют по-новому. Главная героиня российских СМИ и  Telegram-каналов - Джен Псаки - вдруг поменяла концепцию. А мы не говорили, что Россия непременно будет воевать. Поэтому прозвучала просьба слово неминуемое в отношении российского вторжения больше не употреблять.

"Мы прекратили использовать его, потому что оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать - что будто бы мы знаем, что президент Владимир Путин принял решение", - сказала она.

А сколько шума навели. Сколько ракет на Украину переправили, сколько солдат в восточную Европу перебросят. И ради чего? Да и этот рассказ Forbes про 10-секундную войну больше напоминает истории геймеров, увлеченных стрелялками. Когда в действительности всё не так, как на самом деле.

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