В Москве утвержден предмет охраны Печатного и Монетного дворов

Это исторически важные объекты с уникальной архитектурой

В Мосгорнаследии утвердили особый документ Монетного и Печатного двора на Никольской улице в Москве — предмет охраны. Об этом в пятницу, 4 февраля, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Как отметила заммэра, это исторически важные объекты с уникальной архитектурой, поэтому специалисты утвердили предмет охраны. Это одна из ключевых характеристик любого памятника.

В документе перечислены все детали, формирующие облик комплексов. Все реставрационные работы теперь будут проходить в строгом соответствии с ним.

Монетный двор построен в стиле барокко. Это кирпичные палаты 1697 года. До 1797 года здесь чеканили золотые, серебряные и медные монеты. В настоящее время в бывшем Монетном дворе расположено фондохранилище Государственного исторического музея. Один из внутренних дворов был перекрыт 10 лет назад, там находится Музей Отечественной войны 1812 года.

Печатный двор обустроили по желанию Ивана Грозного и митрополита Макария. Здесь находится родина русского книгопечатания. Именно на Печатном дворе в 1564 году увидела свет первая датированная русская книга "Апостол", выпущенная типографским способом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Сергунина рассказала, что в Москве утвердили предмет охраны для дома Арсения Морозова на Воздвиженке и особняка Степана Рябушинского на Малой Никитской улице.

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