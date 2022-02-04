Омбудсмен предложила увеличить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами

В настоящее время выплата составляет 10 тысяч рублей

В России следует увеличить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, в том числе — независимо от наличия трудового дохода. С таким предложением в пятницу, 4 февраля, выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Омбудсмен направила письма руководителям комитета по делам женщин, семьи и молодежи и комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы, а также министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Волынец напомнила, что в России установлены ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом I группы с детства. Ежемесячно родителю или опекуну полагается 10 тысяч рублей. При этом для получения выплат требуется предоставить подтверждение, что человек, который осуществляет подобный уход, не работает, не получает пенсию и пособие по безработице.

Возможность получать доход через регистрацию в качестве самозанятого не решает проблему большинства людей, которые осуществляют уход и не имеют возможности заработать, считает Волынец.

С учетом этого омбудсмен заявила, что необходимо увеличить размер подобных выплат до прожиточного минимума вне зависимости от наличия дохода от трудовой деятельности у лица, осуществляющего уход, а также предоставить этому человеку возможность работать неполный день или в дистанционном режиме.

Благодаря этому ситуаций, в которых семьи вынуждены помещать ребенка-инвалида в специализированные интернаты на полное попечение государства, будет меньше, а лица, осуществляющие уход, будут вовлечены в социально-экономическую деятельность, цитирует Волынец RT.

В Думе тем временем собираются рассмотреть поправки о сохранении социальной доплаты к пенсии по потере кормильца и инвалидности для подростков во время летней подработки.

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