Стала известна дата визита президента Бразилии в Россию

Жаир Болсонару едет в Москву по приглашению Владимира Путина

Министерство иностранных дел Бразилии сообщило, что президент республики Жаир Болсонару приедет в Россию 14 февраля.

"Визит президента Жаира Болсонару в Москву запланирован на 14-17 февраля", - говорится на сайте бразильского внешнеполитического ведомства.

Ранее сам Болсонару анонсировал визит в российскую столицу по приглашению Владимира Путина. Как отметил глава государства, его поездка представляет интерес для обоих стран.

СМИ писали, что Соединенные Штаты хотят добиться отмены визита Болсонару в Москву. По мнению Вашингтона, поездка может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте вокруг Украины.

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