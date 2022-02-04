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В кабмине решили ограничить торговую наценку на продукты

09:30
  • пятница
  • 04 февраля 2022

Власти обсуждают меры по сдерживанию роста цен

Ряд федеральных министерств и ведомств прорабатывают вопрос установления торговой наценки не более 5% на ряд социально значимых продуктов. Об этом в пятницу, 4 февраля, рассказали в пресс-службе Министерства промышленности и хозяйства России.
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В ведомстве уточнили, что к работе привлечены специалисты Минсельхоза, Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы. Они обсуждают меры по сдерживанию роста цен на продукты, в том числе ограничение торговой наценки.

В частности на межведомственном совещании обсуждали планы зафиксировать торговую наценку от 0% до 5% на борщевой набор (картошка, морковь, свекла, капуста), однако сделать это по определенным категориям, чтобы у потребителей была возможность выбора более дорогой продукции.

Кроме того, не исключена возможность вновь зафиксировать цены на сахар, сообщает РИА Новости.

Ранее Федеральная антимонопольная служба направила производителям сахарного песка рекомендации по корректировке торгово-сбытовой политики, чтобы предотвратить рост цен.

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