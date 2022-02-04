Роспотребнадзор объяснил, как дети чаще всего заражаются COVID-19

Это происходит в основном в семье

Дети чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией внутри собственной семьи. Об этом в пятницу, 4 февраля, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

Эксперт отметила, что в России несколько выросла заболеваемость среди детей, которые подхватывают инфекцию в основном в кругу семьи от взрослых. Болеют дети любого возраста, но наиболее ярко и манифестированно – малыши в возрасте до двух лет.

По словам Пшеничной, дети реагируют на COVID-19 особенно бурно, потому что их иммунная система зачастую еще не успела познакомиться даже с сезонными коронавирусами.

Представитель Роспотребнадзора также рассказала, что инфекция у детей нередко спускается в бронхиолы — самые нижние отделы бронхов, примыкающие к легким. Результатом становятся явления бронхиальной обструкции, сопровождающиеся одышкой, кашлем, цианозом носогубного треугольника, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов рассказал, что вакцинировать детей от коронавируса нужно, поскольку они тоже участвуют в формировании коллективного иммунитета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram