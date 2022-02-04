Россияне рассказали, что мешает им перейти на здоровое питание

У большинства просто нет на это времени

Как показал опрос сервиса "Зарплата.ру", на результаты которого ссылается ТАСС, россиянам, которые хотят перейти на здоровое питание, но не могут, мешает отсутствие свободного времени на готовку. Такой вариант ответа выбрали 42% респондентов.

При этом 24% назвали правильное питание слишком дорогим для себя. Не нашли достаточно информации о пользе правильного питания 9%.

Кроме того, 7% столкнулись со сложностями в выборе компании для покупки готовых боксов.

50% участников опроса всегда берут на работу еду из дома, 23% предпочитают питаться в столовой, 14% регулярно ходят на бизнес-ланчи.

Также аналитики выяснили, что около 67% россиян выбирают комплексные обеды.

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