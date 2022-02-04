ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне рассказали, что мешает им перейти на здоровое питание

10:03
  • пятница
  • 04 февраля 2022

У большинства просто нет на это времени

Как показал опрос сервиса "Зарплата.ру", на результаты которого ссылается ТАСС, россиянам, которые хотят перейти на здоровое питание, но не могут, мешает отсутствие свободного времени на готовку. Такой вариант ответа выбрали 42% респондентов.
Умеренность и правильное питание: пять привычек для долгой и здоровой жизни

При этом 24% назвали правильное питание слишком дорогим для себя. Не нашли достаточно информации о пользе правильного питания 9%.

Кроме того, 7% столкнулись со сложностями в выборе компании для покупки готовых боксов.

50% участников опроса всегда берут на работу еду из дома, 23% предпочитают питаться в столовой, 14% регулярно ходят на бизнес-ланчи.

Также аналитики выяснили, что около 67% россиян выбирают комплексные обеды.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Здоровое питание
Здоровое питание
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.